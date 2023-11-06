06 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Выросло на 20% количество поездок россиян за рубеж

За девять месяцев этого года россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем год назад.

Речь идет о 21 млн поездок за январь-сентябрь 2023 г., приводит РБК данные ФСБ. В лидерах по числу поездок — Абхазия и Турция. Также в десятку самых посещаемых стран попали не входившие туда в прошлом году Таиланд и Китай. Из стран ЕС в десятке популярных направлений поездок осталась только Финляндия.

Напомним, в начале октября 2023 г. выяснилось, что "Уральские авиалинии" и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Перевозчикам тогда дали три дня на расчеты за самолеты, при этом у них не было средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В сентябре авиакомпания "Аэрофлот" вывела из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов – 45% от всего импортного парка. А гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов 12 сентября заявлял, что его компании для выкупа лайнеров из лизинга оставалось "пройти три комиссии, мы их уже с десяток прошли, и это все идет в плановом порядке". Сумма за все 52 лизинговых самолета должна составить 900 млн долларов, и дело уже "шло к завершению".

Как мы сообщали ранее, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

Теги: Россияне, поездка, отдых, отпуск, туризм


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