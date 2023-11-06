В Сургуте стартовали матчи по интеллектуальным играм на Кубок Главы

5 ноября в историческом парке «Россия – моя история. Югра» собрались знатоки для участия в Кубке Главы города Сургута по интеллектуальным играм сезона 2023-2024 годов.

«Игры проходят при поддержке Администрации города Сургута. Приятно видеть среди участников работающую молодёжь, сотрудников учреждений подведомственных Администрации города. В Сургуте очень развито направление интеллектуальных игр. И каждый год игры принимают новые форматы. Такой оригинальный подход к организации турниров привлекает молодёжь, и с каждым годом участников становится только больше», – прокомментировал заместитель директора департамента – начальник управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Администрации Сургута Евгений Лаптев.

В первом этапе – «Осеннем турнире», приняли участие около 35 команд: школьных, студенческих, корпоративных и сборных из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов Югры. «Формат соревнований – «Что? Где? Когда?», брейн-ринг и мультиигры.

"Сегодня стартовал первый этап. В итоге мы определим самую умную команду и наградим Кубком Главы. В турнире принимают участие представители городских предприятий, студенческие и школьные сообщества. Поучаствовать может каждый. Самое главное – спортивный интерес", – рассказал учредитель АНО «Интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай.

Тематика вопросов обширна – классическая литература, иностранные языки, современные технологии. Как отмечают организаторы, интеллектуальные игры должны быть доступны с точки зрения знаний. Человек, который хорошо знает школьную программу и владеет общей эрудицией, сможет здесь проявить себя.

Отметим, что движение интеллектуальных игр развиваются в регионе уже около двадцати лет. Турнир на Кубок Главы проходит в 13-й раз, и многих участников, которые из года в год принимают в нём участие, уже можно считать весьма опытными.

Как рассказал Сергей Шамрай, после «Осеннего турнира» пройдут «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир». По итогу определятся лучшие сургутские команды, которые получат право состязаться в главном интеллектуальном чемпионате нашего региона — Кубке Губернатора Югры.