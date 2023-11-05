МВД: причиной стрельбы в центре Москвы стал бытовой конфликт

Полицейские раскрыли подробности стрельбы и ранении человека около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, сообщение о стрельбе полицейским поступило в 19.00 по мск. Полицейские, установили, что стрельбе предшествовал конфликт на бытовой почве, который в последствии перерос в потасовку.

Затем один из участников ранил оппонентов из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Принятыми мерам по горячим следам он задержан сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram-канал 112 сообщает несколько иные сведения. По данным канала, дебошира якобы на пол повалили охранники, которые удерживали его до приезда полиции. Канал опубликовал видео конфликта, на котором видно, что у мужчины пытались отнять оружие, после того, как он выстрелил.