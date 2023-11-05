06 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Армия Израиля заявила, что полностью окружила сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив анклав на север и юг, сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал армейский пресс-секретарь бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге.

"Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады "Голани" окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. Город Газа также окружен с юга, и фактически теперь есть север сектора Газа и юг. Мы все еще продолжаем работу коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг", — сказал он.

Теги: Армия, Израиль, сектор Газа, Палестина


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