В Дагестане задержан 201 участник беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Дагестане полицейские задержали 201 человека за беспорядки в аэропорту Махачкалы. На 155 составлены административные материалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители. За неповиновение распоряжению сотрудника полиции к ответственности привлекли 82 нарушителя. За мелкое хулиганство - 107 человек, еще 17 - за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток.

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержано 11 правонарушителей. Все, без исключения, участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

После - глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, необходимо "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей". При этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут, добавил Меликов, комментируя просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.