В Москве мужчина устроил стрельбу в ресторане из травматического оружия

В центре Москвы в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной произошла стрельба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры, 37-летний мужчина во время конфликта с другими людьми, выстрелил в своих оппонентов из травматического оружия. Четверо мужчин получили ранения, их госпитализировали.

Злоумышленник задержан.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре.