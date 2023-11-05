Россия продолжит до конца года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти

Россия до конца текущего года продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

В силу сокращение поставок вступило этой осенью. По словам Новака, в декабре будет проведен анализ рынка, на основании которого будет принято решение об углублении сокращения или увеличения производства нефти. Эта мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тыс. б/с, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Принятая мера нацелена на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.