Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей

Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат материальную помощь - 1 млн руб. от Российского фонда мира. Об этом в своем Telegram-канале председатель правления РФМ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что с момента трагедии прошел месяц, но о ней не забудут.

"Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев. Сегодня, когда страна схлестнулась в сватке с мировым нацизмом, мы должны сделать все возможное, чтобы семьи наших героев не остались наедине со своими трудностями. Мы обязаны их сыновьям, мужьям, отцам спокойствием в нашем тылу. Сохранение мира - безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", - написал Слуцкий.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия.

Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники.

Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому коллеге, "принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента".



