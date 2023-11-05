Адвокат Шабутдинова заявил, что тот за прошлый год выплатил налоги на сумму 40 миллионов рублей

Блогер Аяз Шабутдинов, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, заплатил за прошлый год налоги на сумму 40 млн рублей, что в 10 раз превышает сумму инкриминируемого ему ущерба, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Никиту Апаликова.

По его словам, только за прошлый год его подзащитный заплатил налоги на сумму в 10 раз большую, чем те 4 млн руб., которые значатся в деле как сумма ущерба. Защита намерена обжаловать решение об аресте блогера. Ранее суд отправил его под стражу до 16 декабря.

Вину он не признал.

Напомним, по данным прокуратуры Москвы, 32-летний Шабутдинов был задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших.