Президент Украины Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России, сообщают РИА Новости со ссылкой на NBC News.

Он сообщил, что ВСУ придумывают разные операции для быстрого продвижения вперед и нанесения неожиданных ударов по России. Однако, по словам Зеленского, подобные действия невозможны без соответствующего оружия.

В статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

В Кремле в ответ отметили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.