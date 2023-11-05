В ХАМАС прокомментировали заявления израильского министра об атомном ударе

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем прокомментировал заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, сообщили РИА Новости.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта, в ответ на это власти и израильские политики уже осудили подобное высказывание.

"Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного (израильского - ред.) правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа", - цитирует его издание.

Представитель ХАМАС также отметил, что такие заявления проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.