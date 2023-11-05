05 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Mohammed Salem

В Израиле назвали сброс атомной бомбы на сектор Газа одной из возможностей конфликта

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта, сообщают РИА Новости.

Впрочем, и израильские власти и политики уже осудили это высказывание.

Отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что "это одна из возможностей", - пишет издание.

Кроме того политик выразил свое несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать "нацистам" гуманитарную помощь, а "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица".

По данным издания, позднее в соцсети Х Элияху попытался опровергнуть свои слова и написал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим.

Канцелярия израильского премьер-министра в соцсети Х заявила, что высказывания Элияху "не соответствуют действительности", а Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям.

Кроме того заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид и заявил, что Нетаньяху должен сегодня же уволить Элияху.

Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, ядерный удар, ядерная бомба


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