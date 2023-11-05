Андрей Филатов о концерте, посвященном Дню народного единства: "Это было ярко и патриотично"

В Сургутской филармонии накануне прошёл масштабный праздничный концерт, приуроченный к Дню народного единства. Как известно, в городе нефтяников живут и трудятся представители более 100 национальностей, обладающих уникальной историей и культурой. Это русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, аварцы, казахи, азербайджанцы и другие самобытные народы.

Глава Сургута Андрей Филатов отметил, что такое этнокультурное многообразие и уважение к традициям друг друга делает наш город, государство единым и сильным.

«День народного единства – праздник с глубокой историей. Он пропитан настоящими, сильными смыслами, подчёркивает важность единения народов России для достижения своих целей и задач. В городе Сургуте проживают более 100 национальностей. Мы умеем уважать друг друга, ценить культуру каждого. Нас объединяет любовь к нашему городу, Югре, России. История говорит – когда мы вместе, то пройдем любой путь, справимся с любыми сложностями. Уверен, что в таком единстве – победа будет за нами», - открыл торжество Глава Сургута.

Для сургутян выступили творческие коллективы и артисты культурных учреждений города. В репертуаре артистов были патриотические песни, русские народные танцы. Зрители увидели выступления оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», ансамбля песни «Отрада», ансамбля танца «Калинка», солистов Сургутской филармонии, Центра культуры и досуга «Камертон», Дворца искусств «Нефтяник».

Глава Сургута поделился впечатлениями от масштабного творческого представления в своем телеграмм-канале. "Артистам удалось показать всё величие России и силу нашего многонационального государства. Это было ярко и патриотично".

Завершился праздник словами под развевающийся триколор: «Мы вместе, мы – единый народ!»