05 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Abed Khaled

Израиль нанес 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщают РИА Новости.

По данным СМИ, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАС.

Напомним, ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения ХАМАС. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в Газе также работают саперы, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу. В штабе ЦАХАЛа уточнили, что израильские войска уже действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу".

Позже глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выделении денег сектору Газа. Казахстан даст $1 млн. Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь.

Теги: Израиль, ХАМАС, сектор Газа, Палестина


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