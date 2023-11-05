15-летний Адам Кадыров назначен "главным безопасником" своего отца

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен "на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики". Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мой дорогой племянник Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы Чеченской Республики. Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа", - заявил он в своем канале.

Какую именно должность получил сын Кадырова, он не уточнил.

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов в своем поздравлении в Telegram-канале заявил, что сын Кадырова назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики.

Отметим, что ранее чеченская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова, сославшись на возраст подростка. В ведомстве заявили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет.

После этого подросток получил ряд важных государственных наград - от героя Чеченской республики, до ордена "Дуслык" за укрепление "межнационального мира и согласия" в Татарстане.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание "Заслуженный работник социальной сферы" своей дочери Хадижат Кадыровой – она является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Девушке 23 года. Кроме того, Кадыров присвоил звание "Народная артистка Чечни" своей старшей дочери Айшат (24 года), а за день до этого он назначил эту девушку вице-премьером республики по социальным вопросам. До этого Айшат возглавляла министерство культуры Чечни.

Здравоохранение в Чечне курирует еще одна дочь Кадырова – 20-летняя Хутмат получила это назначение в марте 2023 года. Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат. Всего у главы Кадырова 14 детей.

В Кремле не возражают против такой "трудовой династии" во власти Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначения в правительстве региона – "прерогатива главы субъекта".