Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Ранее в Крыму провели первые восемь аукционов. С молотка ушло национализированное имущество украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России. Общая сумма договоров купли-продажи превысила 815 млн руб. До конца года будут проданы активые еще более чем на 1 млрд руб.

Вырученные от продажи объектов средства пойдут на нужды СВО.

"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - приводит издание слова Константинова.