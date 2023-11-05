05 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Ранее в Крыму провели первые восемь аукционов. С молотка ушло национализированное имущество украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России. Общая сумма договоров купли-продажи превысила 815 млн руб. До конца года будут проданы активые еще более чем на 1 млрд руб.

Вырученные от продажи объектов средства пойдут на нужды СВО.

"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - приводит издание слова Константинова.

Теги: национализированные активы, олигархи, Крым, спрос, аукционы


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