05 Ноября 2023
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Фото: МЧС России

Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

Два спецборта МЧС России, по указанию президента Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова, доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В состав груза вошли: продукты питания, матрасы, подушки, а также средства личной гигиены.

Гуманитарная помощь для сектора Газа(2023)|Фото: МЧС России

Грузы будут доставлены на самолетах Ил-76. Они уже вылетели из аэропорта Грозный в Египет, откуда гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа.

Теги: гуманитарная помощь, сектор газа, палестина, израиль, МЧС России


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