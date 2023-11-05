Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

Два спецборта МЧС России, по указанию президента Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова, доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В состав груза вошли: продукты питания, матрасы, подушки, а также средства личной гигиены.

Грузы будут доставлены на самолетах Ил-76. Они уже вылетели из аэропорта Грозный в Египет, откуда гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа.