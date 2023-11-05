05 Ноября 2023
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Фото: минобороны.рф

Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск "Булавы"

Подводный крейсер "Император Александр Третий" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск ракеты проходил в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний. Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район. По итогам испытаний будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-Морского Флота.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" – серийный корабль, построенный на "Севмаш" по проекту "Борей-А". Он оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.

Данные атомные подводные лодки относятся к четвертому поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А", один завершает испытания и ещё три строятся.

Теги: Император Александр Третий, крейсер, ВМФ, испытания


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