Возле здания правительства Среднего Урала загорелись стройматериалы и утеплитель

Вблизи здания правительства Свердловской области загорелись утеплитель и стройматериалы.

Площадь пожара составила 80 "квадратов", сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС. В 22.59 возгорание локализовано. Отметим, причина пожара не названа.

Напомним, ранее выяснилось, что главу отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Железнодорожному району Екатеринбурга признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. По данным СМИ, речь идет о полковнике Олеге Дремкове. Осужденный по долгу службы организовывал и проводил проверки в организациях на предмет пожарной безопасности, составлял протоколы и рассматривал административные дела. Но только этой работой уралец не ограничивался. Вместе с доверенным лицом, по которому ведется отдельное производство, он учредил организацию, которая занималась аналогичной работой, но только уже за деньги. Учредителем ООО был зарегистрирован тот самый знакомый.

В 2018 году осужденный по своей основной работе выехал в один из торговых комплексов Железнодорожного района, где выявил нарушения и вынес постановления о привлечении коммерческой организации к административной ответственности. После этого проверяющий указал представителю ТК на необходимость заключить с его фирмой возмездный договор для оценки и расчета индивидуального пожарного риска для подвала и этажей здания торгового центра. В дальнейшем было заключено два договора на общую сумму 190 тыс. рублей.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному по ч. 1 ст. 285 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб., по ст. 289 УК РФ - в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. При этом, от наказания, назначенного по ст. 289 УК РФ, мужчина освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.