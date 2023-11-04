В Югре сообщили, о чем расскажет стенд округа на выставке-форуме "Россия"

Сегодня, 4 ноября, в Москве, в павильонах ВДНХ, открылась форум-выставка "Россия". Среди прочих заработал стенд Югры. Он открылся проектом "Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири". Этот проект вошел в пятерку самых популярных новогодних событий страны. В это время в округ съезжаются тысячи туристов из разных уголков мира.

Гостей на стенде встречали Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, посетители выставки приняли участие в акции "Согреем вместе" – грелись шарфом из окружной столицы. Напомним, два года назад в Ханты-Мансийске официально зафиксирован необычный рекорд России. Инициативные жители региона из пряжи синего, голубого и белого цветов связали шарф длиной около 105 м. Он стал самым длинным в стране. Всего на рекордный аксессуар было потрачено почти 310 м ниток. Над его созданием трудились мастерицы 10 национальностей.

Также на стенде автономного округа зрители болели за хоккейный клуб "Югра", игроки которого в это время в Ханты-Мансийске сражаются за победу в хоккейном матче против тульского АКМ в рамках в рамках регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ "Русская Классика".

"Мы показываем наши богатства, культурное наследие и делимся нашими достижениями за последние шесть лет. Сегодня – Дед Мороз, мамонт, "Русская классика", музейная экспозиция, кинотеатр 360 градусов – этим всем сегодня удивляет Югра. Каждый может прикоснуться к удивительному региону. Увидеть Югру - влюбиться в Россию", - сказал директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

Стенд Югры расположен в павильоне № 75В. Вход для всех посетителей выставки свободный, сообщает департамент внутренней политики Югры.