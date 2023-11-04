Песков объяснил, почему Украина – несчастная страна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Украина – несчастная страна, раз другое государство платит за нее, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.

Выступая на марафоне общества "Знание" выставки-форума "Россия", Песков уточнил, что в 2014 г. западные страны описывали происходящее на Украине как "приход нового демократического руководства, демократический процесс", а также говорили "о зверстве силовиков, которые разгоняют мирных демонстрантов", пишет ТАСС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, вернувшись домой после переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что перспектива достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. Эрдоган напомнил, что Анкара прилагала большие усилия "для предотвращения дальнейшего кровопролития".

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию", - сказал Эрдоган.

Турецкие власти "не подливали масла в огонь", а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились, подчеркнул президент Турции.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.