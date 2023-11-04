05 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Крыму атаковали судостроительный завода имени Бутомы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО.

"Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, 2 ноября 2023 г. Минобороны России сообщило о том, что пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, один - над Черным морем. Как говорится в телеграмм-канале ведомства, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" была пресечена утром 2 ноября.

31 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили над Курской областью два беспилотных летательных аппарата Украины. Как сообщило Минобороны РФ, они были самолетного типа.

Теги: Завода имени Бутомы, ПВО, атака, ракета, Крым, Серегй Аксенов


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