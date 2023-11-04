Red Wings сохранит полеты в Тель-Авив и из него

В авиакомпании Red Wings сохранят Тель-Авив в полетной программе.

Читайте также: Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков

Перевозчик сообщил ТАСС, что сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи. Начиная с 13 ноября будут выполняться рейсы по маршрутам Домодедово – Сочи – Тель-Авив, Жуковский – Сочи – Тель-Авив, Сочи – Тель-Авив.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл борт Red Wings из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).