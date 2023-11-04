Владимирская область представляет на выставке-форуме "Россия" уникальную экспозицию

4 ноября, в День народного единства, состоялось знаковое для всех 89 регионов страны событие - открытие Международной выставки-форума «Россия». Грандиозное по своему масштабу и наполнению мероприятие проходит в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина/

Церемония открытия стартовала с масштабного флешмоба на 10 площадках ВДНХ одновременно. Программа продолжилась спектаклем «1000 первых» на главной уличной сцене. Тысячеголосый детский хор исполнил композиции про все города России и её новые регионы. Вечером запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием известных российских артистов и музыкально-мультимедийное шоу «Портал в будущее».

Владимирская область представляет на выставке свой экономический, туристический, культурный и гастрономический потенциал. Уникальный стенд Владимирской области расположен в павильоне №75 среди экспозиций регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Его основная идея – стремительное движение региона к развитой инновационной экономике и социальной сфере с опорой на историю, культуру и традиции. Ключевой элемент экспозиции – белокаменное зодчество. Портал стенда отсылает посетителей к образам храма Покрова на Нерли, Дмитриевского и Успенского соборов.

«Позади – месяцы работы. Мы подошли к делу основательно, с огромным уважением к труду и достижениям земляков. Их труд вдохновляет нас на новые свершения. Вот об этом экспозиция 33-го региона. Здесь великое прошлое, достойное настоящее и удивительное будущее встречаются вместе», - отметил Губернатор Александр Авдеев.

Посетителей владимирского стенда ждёт много различных активностей - от презентаций, мастер-классов, встреч и культурных программ до многофункциональной капсулы и путешествия в мир фармацевтики и молекулярной физики с помощью дополненной реальности.

Демонстрация гастрономического потенциала регионов составит значимую часть выставки. Частью владимирской выставочной экспозиции станут огромный Покровский пряник размером 2 на 3 метра и коллекция народных костюмов мастеров области, созданных в рамках проекта «Живая нить традиций». Для посетителей будут организованы костюмированные фотосессии.

14 января 2024 года на выставке «Россия» состоится День Владимирской области. Для посетителей ВДНХ наш регион готовит обширную концертно-театральную программу, в том числе для детей. Запланирован ряд деловых и образовательных мероприятий. На улице гостей будут катать на тройке и владимирском тяжеловозе. Посетителей ждёт много интересного, познавательного и вкусного, в том числе возможность попробовать рекордный Покровский пряник.

Выставка продлится до 12 апреля. Для посетителей действуют 13 экскурсионных маршрутов, проводится свыше 500 мероприятий ежедневно. По всей территории ВДНХ курсирует бесплатный транспорт. Вход на выставку бесплатный. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте - www.russia.ru. Часы работы: вторник - четверг с 10:00 до 21:00, пятница - воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник - выходной день.