Владимирская область отмечает День народного единства

4 ноября во всех уголках России проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Во Владимирской области по традиции ключевым событием праздника стал митинг у фамильной усыпальницы князей Пожарских в Спасо-Евфимиевом монастыре города Суздаля. В нём приняли участие и.о. Губернатора Александр Ремига, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, другие официальные лица, активисты общественных организаций, молодёжных объединений, участники межрегионального патриотического форума «Благодарная Россия», сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Подвиг князя Пожарского и гражданина Минина золотыми буквами вписан в историю России. Их имена всегда ассоциировались с истинным патриотизмом и самоотверженностью. В сложные для страны периоды эта память вдохновляла и вдохновляет россиян на новые подвиги.

«В нашей истории много примеров, когда все без исключения народы вставали на защиту родной земли. Защитники Родины никогда не задавались вопросом – какой национальности, какого вероисповедания их собрат по оружию. Никогда наш великий народ не руководствовался иными принципами, чем любовь к своей семье, Отчизне, её культуре и истории. Так было и в 1612 году, когда наша государственность была под угрозой. Минин и Пожарский сплотили наши народы – и они устояли. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Прошло 400 лет, и ситуация повторяется. Внешняя угроза нависла над нашей страной. И только благодаря действиям, которые предпринял Президент Владимир Владимирович Путин, мы своевременно предприняли шаги по защите нашей земли и людей, которые на ней проживают. В единстве наша сила! С праздником!» - поздравил Александр Ремига.

Была совершена лития об упокоении князя Дмитрия Михайловича Пожарского и его родных. Отдавая дань уважения национальному герою России, участники митинга возложили венки и цветы к месту его захоронения. По традиции, была вознесена молитва обо всех воинах, защищавших и защищающих нашу страну.

Напомним, День народного единства учреждён в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением в 1612 году. Во главе его стояли гражданин Кузьма Минин и уроженец земли Владимирской князь Дмитрий Пожарский, который обрёл последний покой в Суздале. Этот город является одним из основных центров масштабного празднования Дня народного единства.