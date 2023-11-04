Эрдоган передумал общаться с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"Мы вычеркнули его", - цитирует Эрдогана "Интерфакс".

Напомним, ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения ХАМАС. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в Газе также работают саперы, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу. В штабе ЦАХАЛа уточнили, что израильские войска уже действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу".

Позже глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выделении денег сектору Газа. Казахстан даст $1 млн. Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь.