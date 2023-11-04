04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Арестован Шабутдинов

Суд арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

Прокурор поддержал поступившее в суд ходатайство и просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в 4,1 млн руб. либо домашний арест. Следствие полагает, что Шабутдинов, находясь на свободе, может скрыться – у него есть паспорт другого государства и визы нескольких стран, сообщает столичная прокуратура

Напомним, по данным прокуратуры Москвы, 32-летний Шабутдинов был задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших.

Теги: Аяз Шабутдинов, Like centre, "Лайк центр", мошенничество


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.11.2023 10:23 Мск Прокуратура Москвы сообщила, что вменяют Шабутдинову

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