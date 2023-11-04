Россия в 2023 году произведет 30 миллионов тонн СПГ

04 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Накануне.RU

Россия в 2023 году произведет 30 миллионов тонн СПГ

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа (СПГ).

В этом году Россия произведет порядка 30 млн т СПГ, приводят "Ведомости" слова Новака, сказанные им на выставке-форуме "Россия", который сегодня открылся в Москве в павильонах ВДНХ.

Напомним, недавно выяснилось, что государство за счет повышения НДПИ на газ заберет у "Газпрома" 90% выручки, которую компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024-26 гг. За счет этого налога, который фактически взимается с потребителей, бюджет планирует получить около 110 млрд руб. в год. В 2024 г. оптовые цены на газ вырастут на 11,2% для всех, в том числе населения, кроме того, уже с 1 декабря 2023 г. оптовая цена на газ будет увеличена на 10% для отдельных категорий промышленных потребителей.

"Росатом" планирует построить первый отечественный стендер – комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно. Сдать его заказчику планируют в 2025 г. Уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году госкорпорация закончит их испытания, заявил на одной из сессий ВЭФ заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрей Никипелов. Целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 г. отгрузят его заказчику, уточнил Никшелов. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о переходе к новому этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа – ключевого проекта для экономики и страны.

Теги: Александр Новак, СПГ, Россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}