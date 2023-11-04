Россия в 2023 году произведет 30 миллионов тонн СПГ

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа (СПГ).

В этом году Россия произведет порядка 30 млн т СПГ, приводят "Ведомости" слова Новака, сказанные им на выставке-форуме "Россия", который сегодня открылся в Москве в павильонах ВДНХ.

Напомним, недавно выяснилось, что государство за счет повышения НДПИ на газ заберет у "Газпрома" 90% выручки, которую компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024-26 гг. За счет этого налога, который фактически взимается с потребителей, бюджет планирует получить около 110 млрд руб. в год. В 2024 г. оптовые цены на газ вырастут на 11,2% для всех, в том числе населения, кроме того, уже с 1 декабря 2023 г. оптовая цена на газ будет увеличена на 10% для отдельных категорий промышленных потребителей.

"Росатом" планирует построить первый отечественный стендер – комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно. Сдать его заказчику планируют в 2025 г. Уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году госкорпорация закончит их испытания, заявил на одной из сессий ВЭФ заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрей Никипелов. Целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 г. отгрузят его заказчику, уточнил Никшелов. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о переходе к новому этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа – ключевого проекта для экономики и страны.