Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодежных организаций, в том числе движения "Народный фронт "За Россию", проекта #МыВместе, движения "Юнармия", центра "Вымпел", движения "Волонтеры Победы", Поискового движения России, фонда "Защитники Отечества", сообщества "Движение первых". Президент кратко побеседовал с ними, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается введенный девять лет назад День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день в 1612 г. ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов. Само нашествие окончится только через шесть лет, но фундамент избрания 21 февраля 1613 г. Михаила Романова на царство заложили именно в тот день. Кроме того, 4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери. Явился образ при чудесных обстоятельствах. При Иване IV жила девочка Матрона, которой после пожара в Казани в 1579 г. во сне явилась Богородица и сказала, что образ сокрыт в одном из домов. Она нашла на пепелище икону, скрывавшуюся на глубине трех локтей в сгоревшей постройке. С нее потом сделали несколько списков (так на церковном языке называется копия иконы), один из которых несли с собой ополченцы.