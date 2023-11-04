04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В церковь на Красной площади вернут Казанскую икону Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о том, что вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на Красной площади, где хранился исторически.

Патриарх пригласил каждого, кто окажется на Красной площади Москвы, зайти в собор и помолиться перед святыней, пишет РИА Новости.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается введенный девять лет назад День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день в 1612 г. ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов. Само нашествие окончится только через шесть лет, но фундамент избрания 21 февраля 1613 г. Михаила Романова на царство заложили именно в тот день. Кроме того, 4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери. Явился образ при чудесных обстоятельствах. При Иване IV жила девочка Матрона, которой после пожара в Казани в 1579 г. во сне явилась Богородица и сказала, что образ сокрыт в одном из домов. Она нашла на пепелище икону, скрывавшуюся на глубине трех локтей в сгоревшей постройке. С нее потом сделали несколько списков (так на церковном языке называется копия иконы), один из которых несли с собой ополченцы.

Теги: Красная площадь, Москва, Казанский собор, Казанская икона Божией Матери, патриарх Кирилл


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