Силуанов спрогнозировал показатель роста экономики России в 2023 году

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о том, каким может быть рост экономики РФ в 2023 г.

Выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", Силуанов сообщил, что рост российской экономики в 2023 г. составит 2,8% после падения в 2022 г. примерно на 2%, пишет ТАСС.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала 2024-й год "годом двузначных ставок". Она призвала готовиться к долгому периоду жесткой денежно-кредитной политики.

"Было три варианта повышения ставки, сохранение ставки не обсуждалось на СД. Мы повысили на максимальный уровень из обсуждавшихся. У нас до конца 2023 года осталось одно заседание, на нем будет либо сохранена ставка, либо снова повышена. Мы дали нейтральный сигнал по поводу ставки в сегодняшнем релизе, он стал из умеренно жесткого нейтральным", - рассказала глава регулятора журналистам после заседания совета директоров ЦБ.

На фоне этого экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) раскритиковали бюджет, подготовленный Минфином России на 2024 г. При ужесточении налогово-бюджетной и денежной политики экономическое развитие предполагается с "сугубо инерционным характером". Это при том, что почти на каждом совещании с правительством президент России настаивает на необходимости перехода от "восстановления" к "уверенному росту". По мнению экспертов, представленный законопроект никакой рост не обеспечивает. Правительственное видение экономики России на 2024 г. "не предполагает сколько-нибудь значимых изменений макроэкономической динамики и пропорций".

Эксперты отмечают, что устойчивость бюджетной системы повысится, в том числе за счет возобновления пополнения "кубышки"-ФНБ, но отказ от поддержки внутреннего спроса при проседающем внешнем приведет к попаданию в "ловушку" низких темпов прироста доходной части. В результате, как ожидают в ИНП РАН, будут сокращаться государственные инвестиции (на 1% в реальном выражении ежегодно). Также государство не сможет проиндексировать зарплаты бюджетников и выплаты больше инфляции, рост цен "съест" все повышения. Наконец, динамика государственного потребления снизится вдвое. Также экономистов беспокоит, что Минфин рассчитывает на прибавления в кошельках регионов, перекладывает на них значимую долю расходов, при этом уменьшая межбюджетные трансферты. При этом, по оценкам ИПН РАН, значения прироста доходов регионов "значительно завышены", особенно для 2024 г.