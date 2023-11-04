04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

У "Уральских авиалиний" забрали допуски к различным международным маршрутам

Росавиация передала допуски авиакомпании "Уральские авиалинии" на различные международные маршруты другим российским авиакомпаниям.

Речь идет о временной передаче, следует из документа, с которым знакомы "Ведомости". Допуски достались группе "Аэрофлот", "Азимуту", Red Wings и Azur Air. Они переданы конкурентам до тех пор, пока у "уральцев" не появится флот для их выполнения. В парке "Уральских авиалиний" – 52 среднемагистральных самолета Airbus, часть из которых авиакомпания так и не смогла "очистить" от двойной регистрации, из-за чего невозможно эксплуатировать их на большинстве международных направлений.

Напомним, в начале октября 2023 г. выяснилось, что "Уральские авиалинии" и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Перевозчикам тогда дали три дня на расчеты за самолеты, при этом у них не было средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В сентябре авиакомпания "Аэрофлот" вывела из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов – 45% от всего импортного парка. А гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов 12 сентября заявлял, что его компании для выкупа лайнеров из лизинга оставалось "пройти три комиссии, мы их уже с десяток прошли, и это все идет в плановом порядке". Сумма за все 52 лизинговых самолета должна составить 900 млн долларов, и дело уже "шло к завершению".

Как мы сообщали ранее, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

Теги: "Уральские авиалинии", самолет, международные полеты


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Ранее 04.10.2023 09:31 Мск "Уральским авиалиниям" не могут согласовать условия по выкупу из лизинга западных лайнеров
Ранее 27.09.2023 11:30 Мск В пролете? Авиакомпаниям дали три дня на расчеты по лизингу, но денег из ФНБ нет

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