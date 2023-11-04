04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура Москвы сообщила, что вменяют Шабутдинову

В прокуратуре Москвы высказались о задержании Аяза Шабутдинова. По данным надзорного ведомства, 32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество".

Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших.

Вину Шабутдинов не признал. Вскоре его могут арестовать.

Теги: Аяз Шабутдинов, Like centre, "Лайк центр", мошенничество


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