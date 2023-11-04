04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Володин: все беды России - из-за раскола общества, предательства и измены элит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россию невозможно победить извне. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, поздравляя подписчиков с днем народного единства.
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"Все проблемы и беды всегда происходили внутри государства — из-за раскола общества, предательства и измены элит. Внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты. В единстве — наша сила", - написал Володин.

Напомним, 2 ноября 2023 г. выяснилось, что четверть россиян в курсе, чему посвящен День народного единства. 59% граждан не знают, что ответить на соответствующий вопрос. Еще 16% называют что угодно – распад СССР, День Конституции и т.д. – кроме правильного ответа, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Что до единства нации, то его сейчас ощущают 56% респондентов. 35% опрошенных не ощущают единства. Типичный россиянин, полагающий, что народное единство в России скорее есть: женщина (61% vs. 55% мужчин), 60 лет и старше (63%), с хорошим материальным положением (69%), проживающая в городе с населением 100-500 тыс. чел. или селе (по 64%) и предпочитающая телевидение интернету (71%). Противоположными характеристиками обладают сторонники альтернативной точки зрения ("народного единства в России скорее нет"): чаще это мужчины (39%), моложе 60 лет (34-39%), недовольные своим достатком (53%) и предпочитающие интернет телевидению (47%).

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается введенный девять лет назад День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день в 1612 г. ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов. Само нашествие окончится только через шесть лет, но фундамент избрания 21 февраля 1613 г. Михаила Романова на царство заложили именно в тот день. Кроме того, 4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери. Явился образ при чудесных обстоятельствах. При Иване IV жила девочка Матрона, которой после пожара в Казани в 1579 г. во сне явилась Богородица и сказала, что образ сокрыт в одном из домов. И действительно – она нашла на пепелище икону, скрывавшуюся на глубине трех локтей в сгоревшей постройке. С нее потом сделали несколько списков (так на церковном языке называется копия иконы), один из которых несли с собой ополченцы.

Однако не секрет, что праздник был введен главным образом для того, чтобы вытеснить в общественном сознании 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции, который до сих пор горит в сердцах многих людей и в силу понятных причин опасен для компрадорской и олигархической власти. Но, как показали события на Украине, борьба с историей государства плачевно заканчивается для самого же государства.

РПЦ сегодня отмечает день Казанской иконы Божией Матери.

Теги: Вячеслав Володин, День народного единства, поздравление, россияне


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