04 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Америка и Европа, возможно, обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией

Появилась информация о том, что США и Европа якобы начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией.
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Также темой предполагаемого разговора стало то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, приводит ТАСС данные NBC. Подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, вернувшись домой после переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что перспектива достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. Эрдоган напомнил, что Анкара прилагала большие усилия "для предотвращения дальнейшего кровопролития".

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию", - сказал Эрдоган.

Турецкие власти "не подливали масла в огонь", а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились, подчеркнул президент Турции.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Теги: США, Европа, Укроаина, Россия, конфликт, Донбасс


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