Школы Владимирской области вошли в число победителей и призёров Всероссийского конкурса школьных пространств «Движение Первых»

Делегация Владимирской области успешно выступила на на Всероссийском конкурсе школьных пространств «Движение Первых». Для учителей и активистов оформление пространства стало настоящей миссией, ведь на школьных стенах отражены возможности, перспективы и достижения страны.

Школа №49 г.Владимира заняла 1 место в номинации «Лучшее школьное пространство», и в качестве награды Движение поможет усовершенствовать их локацию Первых. Муромская гимназия №6 стала призёром – за 2 место во Всероссийском конкурсе им будет выделено 2 комплекта мебели, которые дополнят облагороженную территорию.

«Здорово, что школы становятся больше, чем образовательными организациями. Они превращаются в пространства для воспитания и развития детей, подростков и молодёжи. Именно в школьных стенах появляются а, главное, реализуются детские инициативы и идеи. Школьные пространства – место для нашей совместной работы с детьми и молодёжью», – уверена заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

В рамках этого проекта Движение Первых провело для школьников мастер-классы. Под руководством опытных мастеров ребята штукатурили, шпатлевали и красили стены. Далее они собрали каркасы и установили панели для будущих стендов. А в финале школьники вместе с профессиональными художниками нанесли граффити и муралы. Всего в мастер-классах приняло участие свыше 500 мальчишек и девчонок, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Сегодня Первые создают среду для того, чтобы даже обычный день в школе способствовал всестороннему развитию подростков. Нам важно, чтобы каждому было комфортно! Школьные пространства Движения созданы именно для того, чтобы каждый школьник, взглянув на него, понял, что двигается в верном направлении», – рассказала председатель регионального отделения Движения Первых Кристина Семёнова.