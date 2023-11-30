Стала известна дата "прямой линии" свердловского губернатора

Объявлена дата "прямой линии" губернатора Свердловской области в 2023 году.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, "Прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым" состоится 5 декабря. Начало – в 12:00 по уральскому времени. Она будет транслироваться в эфире телеканала "Областное телевидение".

Жители Среднего Урала уже могут оставлять свои вопросы главе региона. Это можно сделать до 20:00 4 декабря по номеру телефона 8-800-301-55-96.

Напомним, также сегодня стала известна дата пресс-конференции и "прямой линии" Владимира Путина.