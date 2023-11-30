ФАС: "Мегафон" нарушил антимонопольный закон при повышении тарифов

ФАС России признала оператора "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов.

По данным ведомства, "Мегафон" планирует снизить тарифы до 15 февраля 2024 года.

В сентябре ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении оператора. Компания обосновала повышение цен в среднем на 10,24% ростом затрат. При этом данные финансовой отчетности организации говорят об обратном – о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли, отмечали в ФАС. В этой связи служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет.

В пресс-службе "Мегафона", в свою очередь, сообщили следующее: "После продолжительного диалога с регулятором и обсуждения его доводов мы действительно согласились вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года".

В компании отметили, что процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора "имеет вполне объективные причины", а совокупный рост стоимости услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%.