30 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Господдержка помогла астраханскому предприятию-производителю полимеров найти партнеров в Республике Беларусь

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»,  астраханское предприятие ООО «Некст» при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки МСП принял участие в 29-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПродЭкспо» в Минске.

Компания «Некст» производит и поставляет гранулированные ПВХ и ЭВА (этиленвинилацетат — экологичный материал, отличающийся теплоизоляционными свойствами), прозрачные компаунды (полимерная смола), а также суперконцентраты красителей по всей России и за рубеж.

Центр поддержки экспорта оплатил за ООО «Некст» регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку, что позволило компании не только презентовать свою продукцию на выставочном стенде, но и провести переговоры с потенциальными партнерами в рамках деловой части выставки.

Как отметила начальник Центра поддержки экспорта Юлия Голубкина, компания «Некст» — достаточно опытный экспортер, уже не первый год принимающий участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом. География экспортных поставок компании включает в себя Казахстан, Азербайджан, Беларусь. Сотрудники компании регулярно проходят обучение на экспортных семинарах образовательного проекта Школы экспорта РЭЦ «Жизненный цикл экспортного проекта», которые в течение года организует и проводит центр.

выставка(2023)|Фото: astrobl.ru

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. 

продовольствие, выставка-продажа, черная икра, астраханская область(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.

Теги: господдержка, производитель полимеров, беларусь, центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки МСП


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