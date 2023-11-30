30 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Экспортерам Астраханской области в 2023 году уже оказали более 800 услуг, содействуя заключению контрактов на сумму в 7,1 млн долларов

Господдержка стала возможной в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2023 года оказал более 800 услуг 296 уникальным субъектам малого и среднего предпринимательства региона, содействуя заключению контрактов на сумму в 7,1 миллиона долларов.

«Основными экспортными направлениями для астраханских предприятий стали Иран, Республики Казахстан, Азербайджан, Беларусь. Мы обеспечили участие астраханских компаний в 16 выставках международного уровня, помогли в поиске зарубежных партнеров семи предприятиям, обеспечили участие представителей более 70 организаций в образовательных мероприятиях: наш Центр организовывал мастер-классы, семинары, вебинары на актуальные для экспортеров темы», — пояснила руководитель центра Юлия Голубкина.

Кроме того, около 50 астраханский компаний приняли участие в двух реверсных бизнес-миссиях, организованных Центром поддержки экспорта в 2023 году из Казахстана и Беларуси. Представители белорусских и казахских торговых сетей предприниматели, и дистрибьютеры провели в Астрахани переговоры, посетили крестьянско-фермерские хозяйства и торговые и производственные предприятий региона, специализирующиеся на производстве пищевой пленки из ПВХ, выращивании и переработке рыбы, производстве рыбных снеков, реализации пластиковой тары.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Особым спросом среди астраханских компаний пользовалась услуга по софинансированию расходов компаний на транспортировку их продукции на экспорт, в рамках которой Центр оплачивал до 80 % (но не более 500 тысяч рублей на одну компанию) стоимости перевозки продукции по территории Российской Федерации до границы, включавших в себя погрузочно-разгрузочные работы, перегрузку с одного транспорта на другой и другие логистические расходы. В 2023 году данной услугой воспользовалось 6 астраханских компаний.

Центр уже приступил к формированию планов работы на 2024 год, планируя участие астраханских товаропроизводителей в различных отраслевых выставках в России и за рубежом, которые помогут им найти новых потенциальных покупателей и расширить географию поставок своей продукции, что, в свою очередь, должно привести к увеличению количества экспортных контрактов и росту объема экспорта Астраханской области.

Напомним, центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным предприятиям в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.

Теги: экспортеры, выставки, господдержка, контракты, центр поддержки экспорта астраханской области


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