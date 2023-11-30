30 Ноября 2023
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" и правительство Пермского края договорились развивать уличное освещение

Сегодня компания "Россети Урал" и правительство Пермского края на Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ) 2023 заключили соглашение о сотрудничестве по развитию сетей уличного освещения Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Документ подписали в присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина директор филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Вячеслав Костецкий и заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Кокорев.

Согласно договору о сотрудничестве, "Россети Урал" окажет содействие муниципалитетам в разработке мастер-планов городов, в том числе в части создания концепции единой цветосветовой среды, которая будет учитывать развитие архитектурно-художественного освещения муниципальных образований.

"Россети Урал" и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве(2023)|Фото: Россети Урал

По словам Андрея Кокорева, развитие сетей уличного освещения это не только обеспечение безопасности, но и инструмент гармоничного повышения уровня комфорта для городов Прикамья.

"Световой мастер-план регламентирует городское освещение и помогает выстроить иерархию световых доминант, отражает популярные туристические маршруты и увязывает все виды городского освещения в единое целое", - заявил он.

Задачу развития уличного освещения в Прикамье решают комплексно. Помимо строительства новых объектов, необходимо устанавливать автоматизированные системы, которые позволяют управлять включением и выключением наружного освещения, гибко настраивать режимы работы светоточек и подбирать оптимальный уровень освещенности.

Директор филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" Вячеслав Костецкий отметил, что "Пермэнерго" принимает активное участие в развитии сетей наружного освещения муниципалитетов на территориях деятельности компании. За последний год в регионе были успешно реализованы проекты "интеллектуального" освещения в Нытвенском округе, освещения дорожных объектов в Чердынском и Березниковском округах, ряде других территорий края. Также были модернизированы свыше тыс. светоточек, где появились современные светильники последнего поколения.

Костецкий подчеркнул, что соглашение позволит вывести работу, которую уже ведет компания, на качественно новый системный уровень.

Напомним, в VIII Пермском инженерно-промышленном форуме примут участие более 3000 руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран. В рамках деловой программы форума состоится более 50 мероприятий для представителей бизнеса и 20 научно-технических советов с участием ведущих предприятий и холдингов Прикамья и России.

Теги: Россети Урал, уличное освещение, соглашение, Правительство Пермского края


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