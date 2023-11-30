При приеме на госслужбу введут единую анкету

В России введут единую форму анкеты, заполняемой при поступлении на государственную или муниципальную службу. Такой закон Госдума приняла сегодня.

Это позволит унифицировать сведения о кадровом составе органов публичной власти и создаст правовые условия для проверки указанных сведений с использованием государственных информационных систем.

Форму анкеты для госслужащих, перечень включаемых в нее сведений, а также порядок и сроки их актуализации будут определены актом президента России.