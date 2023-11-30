В Югре нашел новую работу бывший первый заместитель губернатора автономии

Бывший первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков нашел новую работу, о чем сообщил в соцсетях.

"Присоединился к команде Центра Стратегических Разработок ЦСР в качестве первого заместителя генерального директора. Не первым заместителем, видимо, я уже не умею. Спасибо руководителю ЦСР Павлу Смелову за оказанное доверие", - написал Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, 23 июня 2023 г. первый заместитель главы региона Алексей Охлопков по собственному желанию покинул пост, который занимал с апреля 2021 г. 26 июня 2023 г. его сменил на этом посту Алексей Забозлаев.