30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На банках с энергетиками будут писать крупным шрифтом предупреждение об их вреде

В Госдуму депутаты разных фракций внесли законопроект о маркировке тары тонизирующих (энергетических) напитков.
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В настоящее время не предусматривается предоставление потребителю достоверной информации о вредном влиянии на здоровье чрезмерного употребления энергетиков. Можно только прочесть рекомендацию по ограничению их употребления, и то мелким шрифтом, который едва различим. При этом молодые люди, которые чаще всего покупают энергетики, даже не догадываются об их вреде. А многие еще и употребляют вместе с алкоголем, отмечают авторы инициативы.

Законопроект предлагает маркировать потребительскую тару энергетических напитков контрастной предупредительной надписью "Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией". Он должна занимать не менее 15% площади потребительской тары.

Теги: энергетик, тара


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