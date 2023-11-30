На банках с энергетиками будут писать крупным шрифтом предупреждение об их вреде

В Госдуму депутаты разных фракций внесли законопроект о маркировке тары тонизирующих (энергетических) напитков.

В настоящее время не предусматривается предоставление потребителю достоверной информации о вредном влиянии на здоровье чрезмерного употребления энергетиков. Можно только прочесть рекомендацию по ограничению их употребления, и то мелким шрифтом, который едва различим. При этом молодые люди, которые чаще всего покупают энергетики, даже не догадываются об их вреде. А многие еще и употребляют вместе с алкоголем, отмечают авторы инициативы.

Законопроект предлагает маркировать потребительскую тару энергетических напитков контрастной предупредительной надписью "Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией". Он должна занимать не менее 15% площади потребительской тары.