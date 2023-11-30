Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете увольнять матерей-одиночек

В Трудовом кодексе РФ будет предусмотрен запрет на увольнение по инициативе работодателей одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет. Такой законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении.

В настоящее время данная норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет. Но ЛДПР считает, что нужно увеличить возраст до 16 лет, внеся ранее соответствующий законопроект. Предложение остановиться на 16 годах обусловлено тем, что именно в этом возрасте обычно оканчивают 9 классов.