30 Ноября 2023
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Фото: tmk-group.ru

ТМК планирует к 2027 году завершить программу цифровизации производства

Трубная металлургическая компания намерена к 2027 году закончить основные проекты цифровизации и начать переход к "умному" производству. Как сообщает пресс-служба ТМК, целью является повышение эффективности бизнес-процессов.

В рамках программы "Цифровое производство ТМК" осуществляется автоматизация четырех ключевых компонентов производственных систем промышленных предприятий компании. Это система исполнения производства, отвечающая за учет операций основного производства, технического контроля и складских операций (MES), система идентификации и отслеживания процесса изготовления продукции (ПОТОК), система испытаний продукции в лабораториях предприятий (ЛИМС) и система технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). Завершение пилотных проектов намечено на 2024 год.

Цифровая трансформация будет реализовываться в два этапа.

"На горизонте до 2027 года компания завершит автоматизацию ключевых производственных систем и процесса накопления данных, что обеспечит в последующем технологический рывок от цифрового к "умному" производству. На втором этапе, начиная с 2028 года, благодаря внедрению прорывных технологий и сервисов данные и информация станут одной из основных движущих сил развития компании", – отметил заместитель генерального директора, технический директор ТМК Борис Пьянков.

Теги: Трубная металлургическая компания, цифровизация, производство


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