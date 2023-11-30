Сенаторы озаботились безопасностью банковских переводов

Сенаторы Совета Федерации предложили резко повысить штрафы для банков. Они считают, что это заставит их проинвестировать в безопасность операций клиентов.

Речь идет о повышении в 10 раз штрафов для банков за неисполнение законов и нормативных актов ЦБ из-за нежелания кредитных организаций выполнять требования по повышению безопасности онлайн-операций, которые совершают их клиенты. Законопроект разработал Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, рассказал близкий к совету источник РБК. Инициативу прорабатывает группа сенаторов и экспертов в области информационной безопасности.

Штрафы хотят повысить только в том случае, если кредитные организации не выполняют требования по обеспечению защиты информации. В этом случае наказание могут установить на уровне до 1% от размера собственного капитала, но не менее 1 млн руб., либо наложить ограничение на проведение банком отдельных операций на срок до шести месяцев.

Напомним с января по июнь текущего года мошенники похитили у россиян более 1,3 млрд руб. через Систему быстрых платежей. По данным Банка России, это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за полгода. Количество хищений с помощью СБП составило 32 тыс. 246. Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., что на 33% больше того же периода 2022 г.

Чаще всего злоумышленники похищают средства с банковских карт – за полгода регулятор зафиксировал 441 тыс. 132 таких случая на сумму чуть более 3 млрд руб. На втором месте находятся кражи со счетов – за первые шесть месяцев года 51 тыс. 287 случаев. С электронных кошельков ЦБ РФ зафиксировал 6 тыс. 29 случаев операций без согласия клиента на общую сумму почти 48,9 млн руб.

В ноябре запущены переводы через СБП в пять стран, например, Белоруссию.