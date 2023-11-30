На съезде ЛДПР Слуцкого могут выдвинуть на выборы президента

Высший совет ЛДПР планирует провести в Москве 19 декабря внеочередной съезд.

Его повестка будет связана с празднованием 30-летия победы ЛДПР на выборах депутатов Госдумы первого созыва. В 1993 году из 13 партий ЛДПР набрала больше всех - 22,9%. Председатель партии Леонид Слуцкий выступит с оценкой ситуации в России и мире, программными предложениями партии по этим вопросам. Планируется представить новые партийные проекты, такие как "ЛДПР.ЖКХ", "ЛДПР.Школа", "ЛДПР.Семья", "ЛДПР.Бизнес", "ЛДПР.Дети" и другие.

Как говорят эксперты, от ЛДПР едва ли возможно выдвижение другого кандидата на президентские выборы, кроме лидера. Как заявил политолог Александр Кынев, "для Слуцкого важно закрепить статус лидера, поэтому никакие эксперименты не уместны".

По словам первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ЛДПР до сих пор воспринимается как партия Жириновского, а Слуцкого нет харизмы Жириновского. Также он не считается политическим тяжеловесом, каким был основатель партии. Выборы для него – возможность повысить известность и усилить свою роль. При этом голоса президента России Владимира Путина Слуцкий оттягивать не будет, сообщают "Ведомости".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил о том, что 13 декабря будет официально объявлено о старте президентской кампании в России.