30 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит законопроект об упрощенном порядке выдачи ВНЖ репатриантам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание участникам государственной программы по репатриации.

Документ предполагает расширение нормы о постоянном проживании в РФ иностранцев. ВНЖ предложено выдавать репатриантам, получившим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа и членам их семей, имеющим такой статус.

ВНЖ может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы. Если законопроект будет принят, он вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России может появиться институт репатриации и понятие "репатриант". Соответствующий проект президентского указа разработало МВД РФ.

Теги: Госдума, законопроекты, ВНЖ, репатрианты


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