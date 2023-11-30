Госдума рассмотрит законопроект об упрощенном порядке выдачи ВНЖ репатриантам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание участникам государственной программы по репатриации.

Документ предполагает расширение нормы о постоянном проживании в РФ иностранцев. ВНЖ предложено выдавать репатриантам, получившим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа и членам их семей, имеющим такой статус.

ВНЖ может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы. Если законопроект будет принят, он вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России может появиться институт репатриации и понятие "репатриант". Соответствующий проект президентского указа разработало МВД РФ.