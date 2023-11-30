30 Ноября 2023
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Фото: t.me/filatov_surgut

Андрей Филатов предупредил подрядчиков по уборке снега в Сургуте - "работа, сделанная на «троечку», на столько и будет оплачен"

"Ноябрь выдался снежным. Он испытал многие подрядные организации на прочность. Свыше 13 тысяч машин снега вывезено за этот месяц с улично-дорожной сети и дворовых территорий", - сообщил в своем телеграмм-канале Глава Сургута Андрей Филатов.

Он в очередной раз напомнил требования Администрации к подрядчикам по уборке и вывозу снега.

уборка снега(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

"Они просты и понятны. Во время снегопада в постоянном режиме оперативно проводится патрульная очистка. После снегопада в течении двух дней проезжая часть приводится в порядок, формируются снежные навалы, очищается от снега также и прибордюрная часть. Далее в течении семи дней снег со всего города должен быть вывезен на полигон", - акцентировал Глава Сургута.

уборка снега(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

При этом, Глава города подчеркнул, что в рамках этих требований по контракту обязались работать все подрядчики в муниципалитете. На данный момент в распоряжении исполнителей порядка 200 единиц техники, которая выводится для выполнения задач на улицы города. Учитывая погодные условия, работать приходится в круглосуточном режиме.

уборка снега(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut



Однако, отметил Андрей Филатов, есть компании, которые несмотря на сложные погодные условия, содержат вверенные им участки дорог и тротуаров в надлежащем состоянии.Есть организации, которые ещё не встроились в график.

уборка снега(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut

"Мне поступают нарекания от жителей. Выявляет недочёты и наша группа контроля, вижу их сам, передвигаясь по городу. Принимаем меры. Здесь принцип прост: работа, сделанная на «троечку», на столько и будет оплачена. Ответственных лиц в Администрации и руководителей подрядных организаций в этой связи нацеливаю на результативность, прошу действовать слаженно, без сбоев", - подчеркнул Глава Сургута.

полпредство, совещание, Андрей Филатов(2017)|Фото: Накануне.RU



Одновременно руководитель муниципалитета обратился и к горожанам: "При этом, прошу и сургутян отнестись с пониманием. После обильных снегопадов нет возможности убрать снег со всех улиц в один момент. Есть приоритетность, логистика, последовательность работ и все требования, указанные мной выше. Специалистам нужно время на уборку. Если сроки и обязательства подрядчиком объективно нарушаются и вы фиксируете это как факт, просьба направлять мне информацию с фото и указанием адреса в личных сообщениях".

Теги: уборка снега, андрей филатов, снегопады, улично-дорожная сеть


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